Это самые быстрые Android-смартфоны июля

На первом месте теперь стоит Nubia Red Magic 7S, на втором — iQoo 10 Pro, а на третьем — Asus ROG Phone 6. За ними идут Red Magic 7S Pro, iQoo 10, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S, Realme GT2 и Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition.