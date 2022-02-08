Это самые мощные Android-смартфоны января 2022 года

Новейшая платформа Qualcomm доминирует в рейтинге. Серия смартфонов iQOO 9 возглавила список. На первое место поставили модель iQOO 9 Pro с результатом 1 020 974 балла, а базовая модель iQOO 9 заняла второе место с результатом 1 020 156 баллов. Третье место отдали Realme GT2 Pro с 1 000 641 баллом. В пятерке лучших также OnePlus 10 Pro и Xiaomi 12 Pro.

Смартфоны с процессором Snapdragon 888 Plus заняли последние три места. В их числе Black Shark 4S Pro, Red Magic 6S Pro и iQOO 8 Pro. Однако надо полагать, что скоро и эти модели покинут рейтинг.