Это самые мощные субфлагманы и недорогие Android-смартфоны во всём мире

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Это самые мощные субфлагманы и недорогие Android-смартфоны во всём миреРейтинги AnTuTu
Команда AnTuTu поделилась рейтингами производительности Android-смартфонов за апрель 2022 года на основе оценок пользователей по всему миру. Вышли два списка: субфлагманов и устройств средней ценовой категории.
Как пишет команда бенчмарка, большинство моделей среднего класса используют флагманские процессоры последнего поколения — Snapdragon 870, Snapdragon 888 и т. д., а многие из них и SoC MediaTek Dimensity 8000 и Dimensity 8100.
В рейтинге субфлагманов первое место занял Realme GT Neo 2 со средним результатом 731 589 баллов. За ним следуют сразу два смартфона Google — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Напомним, они используют фирменный процессор Google Tensor.
В рейтинге смартфонов среднего уровня первые три места отдали следующим аппаратам: iQOO Z5 (средний балл 559 591), Realme GT Master (544 862) и Xaomi Mi 11 Lite (532 023).