Это самые мощные субфлагманы и недорогие Android-смартфоны во всём мире

Как пишет команда бенчмарка, большинство моделей среднего класса используют флагманские процессоры последнего поколения — Snapdragon 870, Snapdragon 888 и т. д., а многие из них и SoC MediaTek Dimensity 8000 и Dimensity 8100.

В рейтинге субфлагманов первое место занял Realme GT Neo 2 со средним результатом 731 589 баллов. За ним следуют сразу два смартфона Google — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Напомним, они используют фирменный процессор Google Tensor.