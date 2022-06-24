Это самые популярные премиум-модели смартфонов

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Это самые популярные премиум-модели смартфоновЗдесь лидер один
Аналитики Counterpoint Research поделились данными по продажам смартфонов премиум-класса в первом квартале 2022 года. Оказалось, что почти две трети всех проданных флагманов были айфонами.
Под смартфоном премиум-класса в отчёте подразумевалось любое устройство стоимостью от 400 долларов. Поэтому в рейтинг вошли Galaxy A53 5G и iPhone SE. По сравнению с первым кварталом 2021 года, доля Apple только выросла на пять процентных пунктов. Разрыв с такими конкурентами, как Samsung и Xiaomi, увеличился. В итоге 62% мировых продаж смартфонов премиум-класса пришлось на Apple.
iPhone 13 — в настоящее время самый продаваемый смартфон в мире. На модель приходится почти каждая четвёртая покупка. iPhone 13 Pro Max занял второе место, а на iPhone 13 Pro пришлось 9% мировых продаж. В совокупности эти три модели iPhone 13 составляют 45% премиального рынка. Samsung Galaxy S22 Ultra был самым продаваемым флагманом на Android.