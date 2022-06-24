Это самые популярные премиум-модели смартфонов

Под смартфоном премиум-класса в отчёте подразумевалось любое устройство стоимостью от 400 долларов. Поэтому в рейтинг вошли Galaxy A53 5G и iPhone SE. По сравнению с первым кварталом 2021 года, доля Apple только выросла на пять процентных пунктов. Разрыв с такими конкурентами, как Samsung и Xiaomi, увеличился. В итоге 62% мировых продаж смартфонов премиум-класса пришлось на Apple.