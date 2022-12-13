Это самый крутой и дорогой смартфон Xiaomi для игр

Любите мобильные игры? Тогда присмотритесь к Xiaomi Black Shark 5 Pro. Этот смартфон обладает всеми необходимыми характеристиками для запуска любых игровых проектов, даже самых требовательных.

В комплекте с устройством Black Shark 5 Pro (12/256 ГБ) идёт блок питания в 120 Вт, кабель USB-C, чехол, уже наклеенная на экран плёнка, скрепка для открытия лотка, краткое руководство.

Динамики у смартфона - стерео. Есть поддержка Hi-Res Audio, Top 1 DXOMark. Звук очень качественный, но кастомного эквалайзера нет. Также на задней панели аппарата расположена подсветка, которая загорается при входящих вызовах, получении сообщений, зарядке смартфона. Можно также настроить работу этого индикатора по своему желанию.

Кроме того, Black Shark 5 Pro оснащён двумя магнитными триггерами, на которые можно «повесить» выполнение любых действий. Например, вы можете их использовать для включения фонарика или камеры.

Экран у смартфона обладает матрицей OLED и имеет диагональ 6,7 дюйма, частоту обновления в 144 Гц, тач в 720 Гц. Также этот дисплей имеет сертификацию SGS с технологией MEMC. Пиковая яркость у него составляет 1300 нит, и этого хватает при пользовании устройством на солнце.

Помимо этого у Black Shark 5 Pro присутствует двухзонная система 3D Touch.

Что касается процессора, то на Xiaomi Black Shark 5 Pro установлен Snapdragon 8 Gen 1. Правда, по мнению ведущего, комплектации 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ постоянной памяти для игрового смартфона - мало.

Ёмкость аккумулятора у смартфона равняется 4650 мА*ч. В PC Mark аппарат при максимальной яркости и частоте обновления 144 Гц проработал 6 часов 5 минут, и при этом осталось ещё 20 % заряда. С быстрой зарядкой заряжается он полностью за 20 минут.

В играх же Black Shark 5 Pro показывает себя в плане автономности очень хорошо. За 1 час прохождения Genshin Impact потратился всего 21 % заряда. Но при этом смартфон довольно сильно грелся.

С результатами тестирования в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже.