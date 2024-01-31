Это современный «антисмартфон» с экраном на электронных чернилах, Wi-Fi, Bluetooth и Android

Что касается процессора, то работает новинка на базе Snapdragon 210. Оперативной памяти — всего 1 ГБ, а встроенной — 8 ГБ.

Добавлять новые приложения и разделы можно в телефон через официальный сайт компании-производителя. Но сначала там нужно завести аккаунт.

Несмотря на то что Bluetooth и GPS у Light Phone II есть, всё же модуль NFC отсутствует. Из приложений доступны вам будут, например, калькулятор, будильник, календарь, навигатор. Но вот печатать на смартфоне практически невозможно. Клавиатура работает только в горизонтальном режиме, но даже в этом случае вы, скорее всего, не будете попадать по нужным клавишам всегда. Существует также возможность диктовки, и работает это уже отлично.

При использовании Light Phone II в основном для звонков хватит его примерно на 5 дней. Хотя аккумулятор у него — всего 950 мА*ч.

Вывод

В целом Light Phone II может понадобиться разве что в качестве запасного телефона в машину или в удалённые места, куда нельзя брать ничего с камерой. Ну или ещё один вариант — для отдыха от привычного смартфона.