Это супермощный игровой Xiaomi 2022 года. Стоит ли его брать вместо обычных смартфонов?

Эксперт канала «Честный блог» Фил в выпуске на YouTube представил обзор нового Xiaomi Black Shark 5 Pro для любителей игр. Этот смартфон оснащён самым мощным на сегодняшний день процессором и набирает в AnTuTu более миллиона баллов. Но стоит ли его брать, если говорить в целом?

Black Shark 5 Pro может считаться самым быстрым смартфоном из уже вышедших. Он оснащён тачем до 720 Гц и частотой обновления экрана в 144 Гц. Также у него есть поддержка функции 3D Touch.

Сам по себе смартфон довольно массивный. На нём установлена AMOLED-матрица с поддержкой HDR10+ и разрешение Full HD+.

В комплекте с устройством вы получите чехол, блок питания в 120 Вт, кабель. Причём здесь есть два режима зарядки. При выборе мощного режима смартфон полностью зарядится за 17 минут, а «облегчённого» - за 25-30 минут.

Что касается вариантов памяти, то есть версии смартфонов в 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ. При этом карта памяти здесь не поддерживается.

Хотя в AnTuTu Black Shark 5 Pro и набирает миллион баллов, нагрев у него тоже довольно большой: до 47 градусов. Также он потерял во время тестирования 11 процентов заряда. Разряжается смартфон действительно быстро, и в этом его минус. Кроме того, ёмкость аккумулятора у него составляет 4650 мА*ч.