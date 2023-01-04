Этот флагманский смартфон Xiaomi дорогой сам по себе. А с комплектацией стоит... 200 тысяч рублей!В чём же его особенности?
Ведущий YouTube-канала Rozetked рассказал о новинке Xiaomi MIX Fold 2, которая точно достойна внимания. Как минимум из-за своей стоимости.
Фото: Rozetked
Новый флагман Xiaomi MIX Fold 2 приобрести можно за 200 тысяч рублей. Но это в России, а в Китае его цена будет составлять 80 тысяч рублей. Так почему же так дорого?
Прежде всего, из-за цвета корпуса. Он золотой. Кроме того, в самой коробке, помимо смартфона, лежит много чего. Это два чехла (чехол-книжка и обычный), беспроводные наушники Buds 4 Pro, часы Watch S1 Pro, ремешки для смартфона, зарядка в 67 Вт, переходник с Type-C на Jack 3,5, кабель для зарядки, скрепка.
В минимальной комплектации Xiaomi MIX Fold 2 имеет 12/256 ГБ (и в Китае стоить будет 78 тысяч рублей). Также есть варианты с 12/512 ГБ (стоит уже 85,5 тысяч рублей), а также с 1 ТБ (стоимость - 102 тысячи рублей в переводе на наши деньги) и 1 ТБ с подарочным набором (цена - 120 тысяч рублей).
Первое, что у MIX Fold 2 стоит отметить, - это его толщина. Он и правда очень тонкий (в сложенном состоянии - 11,2 мм). Кроме того, при складывании и раскладывании не образуется никакой щели, нет скрипа и т.п. Но при этом зафиксировать экран в любом удобном положении у вас не получится.
Диагональ OLED-экрана у Xiaomi MIX Fold 2 - 8,02 дюйма (в разложенном виде; в сложенном - 6,56 дюйма), частота обновления составляет 1-120 Гц, разрешение - 1914 x 2160, максимальная яркость - 1400 нит.
Также на MIX Fold 2 стоит процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Из вариантов памяти, как уже говорилось выше, есть 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ, причём расширить объём при помощи карты памяти нельзя. Есть у этого смартфона поддержка NFC, а объём аккумулятора составляет 4500 мА*ч.
Процессор Snapdragon 8+ Gen 1 сильно греется, и это один из его недостатков. Но игры «тянет» он отлично.
Работает MIX Fold 2 на Android 12. Правда, под некоторые приложения систему не оптимизировали всё ещё. Есть также режим многозадачности, но в этом случае вам нужно будет использовать оба приложения одновременно.
Объёма аккумулятора у смартфона хватает на один день работы. Кроме того, устройство оснащено хорошим стереозвуком.
Что касается камер, то основной объектив имеет 50 МП, телевик - 8 МП, ультраширик - 13 МП, фронтальная камера - 12 МП. Есть также поддержка оптической стабилизации. В целом днём получаются неплохие снимки, а вот вечером - всё плохо. Примеры фотографий - ниже.
Вывод
Из серьёзных минусов Xiaomi MIX Fold 2 можно выделить отсутствие защиты от воды и пыли, беспроводной зарядки. Но в целом смартфон этот получился хорошим, считает ведущий. Работает он быстро, да и в целом компания Xiaomi при его создании хорошо потрудилась, и это видно.