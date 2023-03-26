Этот смартфон может стать первой бюджетной моделью со спутниковой связью

19:34, 26 марта 2023
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Этот смартфон может стать первой бюджетной моделью со спутниковой связьюЕго выпустит Huawei
Недавно Huawei представила флагманские смартфоны P60, P60 Pro и P60 Art с поддержкой спутниковой связи. Теперь появилась информация, что такая функция будет внедрена и в недорогие устройства.
Фото: Gizchina
Как пишет источник, первым среднебюджетным смартфоном с поддержкой спутниковой связи может стать Huawei nova 11. Их должны представить в Китае 17 апреля.
Кроме того, есть информация, что nova 11 могут получить технологию улучшения качества связи, как у моделей линейки P60 и Mate X3.