Этот смартфон может стать первой бюджетной моделью со спутниковой связью

Как пишет источник, первым среднебюджетным смартфоном с поддержкой спутниковой связи может стать Huawei nova 11. Их должны представить в Китае 17 апреля.

Кроме того, есть информация, что nova 11 могут получить технологию улучшения качества связи, как у моделей линейки P60 и Mate X3.