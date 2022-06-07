Этот смартфон Realme на 40% мощнее всех конкурентов и стоит по акции дешевле 15 тысяч рублей

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Этот смартфон Realme на 40% мощнее всех конкурентов и стоит по акции дешевле 15 тысяч рублейПравда, в нём нет NFC
На AliExpress распродают смартфон Realme Q3s с процессором Snapdragon 778G и 5000 мАч в батарее. А стоит он дешевле 15 тысяч рублей.
Именно Snapdragon 778G позволяет смартфону быть мощнее своих конкурентов. Чипсет на 40% лучше в многоядерном тесте Geekbench, чем Snapdragon 680 4G — типичный процессор для современного смартфона за 15 тысяч рублей.
Помимо этого, у Realme Q3s есть 6,6-дюймовый экран, поддержка 30-Вт зарядки, тройная камера с основным датчиком на 48 Мп. Нет, правда, NFC для бесконтактной оплаты (но так ли он нужен в России теперь?).
Чтобы купить Realme Q3s со скидкой, его достаточно добавить в корзину. Акция продлится ещё один день и 17 часов. Но мы призывам вас самостоятельно проверять доступность скидки — как обычно, любая информация актуальна лишь на момент публикации заметки.