Этот смартфон Realme на 40% мощнее всех конкурентов и стоит по акции дешевле 15 тысяч рублей

Именно Snapdragon 778G позволяет смартфону быть мощнее своих конкурентов. Чипсет на 40% лучше в многоядерном тесте Geekbench, чем Snapdragon 680 4G — типичный процессор для современного смартфона за 15 тысяч рублей.

Помимо этого, у Realme Q3s есть 6,6-дюймовый экран, поддержка 30-Вт зарядки, тройная камера с основным датчиком на 48 Мп. Нет, правда, NFC для бесконтактной оплаты (но так ли он нужен в России теперь?).

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