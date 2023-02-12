Эту настройку батареи не стоит включать на смартфоне Samsung Galaxy S23 Ultra

12:18, 12 февраля 2023
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Эту настройку батареи не стоит включать на смартфоне Samsung Galaxy S23 UltraЕсли не хотите ухудшить эффективность
Новый Samsung Galaxy S23 Ultra оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Чтобы продлить срок его службы, в настройках телефона можно ограничивать заряд на уровне 85% вместо 100%. Однако инсайдер Ice Universe считает, что так делать не стоит.
Фото: Samsung
Как написал инсайдер, время энергопотребления Samsung Galaxy S23 Ultra от 100% до 90% дольше, чем в других 10% диапазонов. Если заряжаться всего лишь до 85%, не получится воспользоваться преимуществами наиболее стабильной и эффективной работы аккумулятора в телефоне.
Иными словами, можно заметить, что смартфон разряжается со 100% до 90% медленнее, чем с 90% до 80%, например.