Эту настройку батареи не стоит включать на смартфоне Samsung Galaxy S23 Ultra

Как написал инсайдер, время энергопотребления Samsung Galaxy S23 Ultra от 100% до 90% дольше, чем в других 10% диапазонов. Если заряжаться всего лишь до 85%, не получится воспользоваться преимуществами наиболее стабильной и эффективной работы аккумулятора в телефоне.

Иными словами, можно заметить, что смартфон разряжается со 100% до 90% медленнее, чем с 90% до 80%, например.