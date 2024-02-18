Эволюция процессор Google Pixel: от прощания со Snapdragon к будущему Tensor

С выходом Android 15 занавес для Pixel на базе Snapdragon закрывается. В 2020—2021 годах модели Pixel 4a, 5a, 5 и 4a 5G были с ним надежными спутниками, но в то же время были похожи на прообразы чего-то большего.

В 2021 году Google представила серию Pixel 6, ознаменовав дебют чипа Tensor. Это был не просто новый процессор, это было переосмысление Pixel, предлагающее Google больший контроль и оптимизацию для конкретных задач.

Tensor не был идеальным. Несмотря на достойную производительность и время автономной работы, он сталкивался с проблемами нагрева, проблемами с модемом и программными сбоями. Тем не менее, он обеспечил работу хорошо принятого Pixel 6a, утвердив Tensor в сегменте среднего класса.

Tensor G2 в Pixel 7/7 Pro принес незначительные улучшения, а G3 в Pixel 8/8 Pro продемонстрировал значительный скачок в мощности, эффективности и производительности модема.

Если G4 может стать незначительным обновлением, то G5 обещает стать переломным моментом, по мнению издания. Производимый компанией TSMC и, возможно, полностью разработанный Google, он знаменует собой смелый шаг к независимости.

Стоило ли оно того? Отказ от Snapdragon был авантюрой. Google стремилась к «прорыву в области искусственного интеллекта» и, возможно, преуспела в этом. Однако некоторые возражают против его эксклюзивности для моделей Pro.

Смелый шаг Google открывает дорогу в будущее, где аппаратное и программное обеспечение Pixel будет глубоко интегрировано, что потенциально откроет захватывающие возможности.