Европа заставит производителей смартфонов использовать более долговечные аккумуляторы

Если закон примут, то производителей заставят оснащать телефоны аккумуляторами, которые сохраняют 83% изначальной ёмкости после 500 циклов зарядки-разрядки.

Также они будут должны в течение пяти лет после старта продаж обеспечивать поставки не менее 15 критически важных компонентов для ремонта устройств: аккумуляторов, задних панелей, компонентов для дисплеев, лотков для SIM-карт и т.д.

Кроме этого, на смартфонах может появиться маркировка с указанием срока службы батареи, степени защиты от пыли и воды, устойчивости к падениям и других параметров.

Отмечается, что закон повысит ремонтопригодность телефонов и увеличит их жизненный цикл. Также это позволит сократить выбросы углекислого газа, которые происходят во время переработки устройств.

При этом ограничения не коснутся устройств с гибкими дисплеями и техники, предназначенной для использования в условиях повышенной защищённости.

Ранее Еврокомиссия обязала производителей с 2023 года использовать в смартфонах разъём USB-C.