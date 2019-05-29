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Вчера 21:27

Европейцы резко перестали покупать смартфоны Huawei

Хватило всего 10 дней, чтобы продажи упали

Несмотря на то, что за первый квартал 2019 года Huawei смогла показать рост продаж своих смартфонов, последние 10 дней совершенно выбили компанию из колеи. Из-за разрыва отношений компании с Google и рядом других партнёров пользователи начали массово отказываться от устройств китайского производителя.

Стало известно, что в Испании продажи Huawei уже упали на 25-30%. Об этом сообщает генеральный директор потребительского подразделения компании в стране. По другим европейским странам точной информации пока нет, но, скорее всего, ситуация аналогичная.

Напомним, недавно российский сервис объявлений «Юла» рассказал, что объявлений о перепродаже смартфонов Huawei стало больше на 11%. А вот в Великобритании площадки trade-in уже снизили цены за приём китайских телефонов.

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