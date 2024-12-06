Европейские эксперты призвали давать детям до 16 лет только кнопочные телефоны

Опубликовано 06 декабря 2024, 11:151 мин.
Европейские эксперты призвали давать детям до 16 лет только кнопочные телефоныВместо смартфонов
Испанские эксперты призывают ввести строгие ограничения на использование смартфонов и планшетов детьми, называя это серьезной проблемой общественного здоровья. В докладе, подготовленном при поддержке правительства, родителям (и не только) рекомендуется полностью запретить смотреть на экране электронных устройств детям до трех лет, ввести строгие ограничения до шести лет. В нем также предлагается, чтобы дети в возрасте от 12 до 16 лет пользовались обычными кнопочными телефонами, а не смартфонами.
В докладе говорится о рисках для здоровья, включая проблемы со сном, снижение концентрации внимания и зависимость от техники. В нем содержится призыв помещать на смартфоны и другие цифровые устройства предупреждающие надписи о вреде для здоровья и вводить функции обязательного родительского контроля. Также рекомендуется детям регулярно проходить медицинские осмотры на предмет проблем, связанных с устройствами, и расширить службы психического здоровья для борьбы с тревогой и депрессией, «связанными с использованием техники».
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