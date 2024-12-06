Европейские эксперты призвали давать детям до 16 лет только кнопочные телефоны

В докладе говорится о рисках для здоровья, включая проблемы со сном, снижение концентрации внимания и зависимость от техники. В нем содержится призыв помещать на смартфоны и другие цифровые устройства предупреждающие надписи о вреде для здоровья и вводить функции обязательного родительского контроля. Также рекомендуется детям регулярно проходить медицинские осмотры на предмет проблем, связанных с устройствами, и расширить службы психического здоровья для борьбы с тревогой и депрессией, «связанными с использованием техники».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.