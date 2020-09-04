Европейские флагманы Samsung оказались более склонны к перегреву, чем американские

Европейская версия Galaxy Note20 Ultra с процессором Exynos 990, как выяснилось, получила систему охлаждения на основе медной испарительной камеры. А вот американский смартфон с процессором Snapdragon 865 Plus — новую графитовую подложку.

Первым делом Зак протестировал два смартфона в бенчмарке. Версия со Snapdragon ожидаемо оказалась быстрее. Блогер также измерил температуру смартфонов, Устройство с Exynos 990 было горячее, причём в области процессора.

Затем Зак поменял системы охлаждения в двух Galaxy Note20 Ultra местами. Серьёзного эффекта это на смартфон с Exynos не оказало. Графитовая подложка проблем устройства с фирменным чипом не решает. А значит, всё дело в Exynos 990.

Стоит отметить, что в России продаётся версия с фирменным чипом Samsung.