Европейский магазин случайно рассекретил новый Samsung Galaxy A57

Благодаря другой утечке стали известны и характеристики новинки. Galaxy A57 получит 6,6-дюймовый Super AMOLED-экран FHD+ и частотой обновления 120 Гц. За работу отвечает новый Samsung Exynos 1680. Оперативной памяти будет доступно 6, 8 или 12 ГБ, а встроенной — 128 или 256 ГБ.

Камер у смартфона четыре: основная на 50 мегапикселей, широкоугольная на 12 МП, макромодуль на 5 МП и фронтальная на 12 МП. Аккумулятор остался на уровне 5000 мАч, но зарядка стала мощнее: поддерживается 45 Вт.