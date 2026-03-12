Европейский магазин случайно рассекретил новый Samsung Galaxy A57

Опубликовано 12 марта 2026, 16:111 мин.
Европейский магазин случайно рассекретил новый Samsung Galaxy A57Как вам?
Новый среднебюджетный Samsung Galaxy A57 попал на страницы СМИ раньше времени. Европейский онлайн-ритейлер случайно опубликовал на своем сайте официальные изображения устройства.
© Samsung
Ожидается, что презентация Galaxy A57, а вместе с ним и более компактной модели Galaxy A37, может состояться уже до конца марта.
Благодаря другой утечке стали известны и характеристики новинки. Galaxy A57 получит 6,6-дюймовый Super AMOLED-экран FHD+ и частотой обновления 120 Гц. За работу отвечает новый Samsung Exynos 1680. Оперативной памяти будет доступно 6, 8 или 12 ГБ, а встроенной — 128 или 256 ГБ.
Камер у смартфона четыре: основная на 50 мегапикселей, широкоугольная на 12 МП, макромодуль на 5 МП и фронтальная на 12 МП. Аккумулятор остался на уровне 5000 мАч, но зарядка стала мощнее: поддерживается 45 Вт.