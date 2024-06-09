Европейский рынок смартфонов показал рост после трехлетнего спада

Лидером рынка стал Samsung, отгрузивший 12,1 млн устройств и занявший 37% доли рынка. Серия iPhone 15 также показала хорошие результаты: iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro стали самыми продаваемыми моделями в Европе. На модели премиум-класса, которые были представлены серией Galaxy S24, пришлось рекордные 32% всех поставок.

Xiaomi, Motorola и HONOR замыкают пятерку ведущих производителей в Европе. По прогнозам Canalys, для поддержания роста потребуется сосредоточиться на бюджетных и среднебюджетных предложениях, особенно с учетом грядущей директивы ЕС об «экологическом дизайне».