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Опубликовано 17 июля 2026, 20:37
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Евросоюз обязал Google открыть Android для сторонних ИИ-ассистентов

Получится ли
Еврокомиссия приняла два решения в рамках закона о цифровых рынках (DMA). Они касаются Google и её Android, а также поисковика. Ограничения для компании заметные.
Евросоюз обязал Google открыть Android для сторонних ИИ-ассистентов

© Google

Во-первых

На Android сторонние ИИ-помощники должны получить доступ к ключевым системным возможностям, которые сейчас есть только у Google Gemini. Если пользователь захочет поставить по умолчанию, например, чат-бота от другой компании, тот сможет делать почти то же самое, что и Gemini. Google обязана внедрить все изменения к июлю 2027 года.

Во-вторых

Google должна делиться обезличенными данными поисковых запросов со сторонними поисковиками и ИИ-сервисами, у которых есть функция поиска. Данные будут анонимизированы с помощью специальной многоуровневой системы, разработанной совместно с экспертами. Google сможет отказать в передаче, если сочтёт, что это создаёт серьёзные риски для кибербезопасности. Требование по передаче данных вступит в силу с января 2027 года.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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