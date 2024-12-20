Apple ответила отказом, заявив, что Закон ЕС о цифровых рынках (DMA) угрожает конфиденциальности пользователей. Компания выделила *Meta, заявив, что она сделала больше запросов на доступ к секретным технологиям Apple, чем любая другая компания.*Meta, производящая гарнитуры *Quest и «умные» очки, обвинила Apple в антиконкурентных действиях и сопротивлении взаимодействию.

DMA требует, чтобы Apple делилась ключевыми технологиями, такими как голосовые команды Siri и платежные системы, с другими разработчиками. Apple утверждает, что это вынуждает ее делиться инновациями, в то время как конкуренты, такие как *Meta, с противоречиями в отношении конфиденциальности, получают несправедливые преимущества.

Европейская комиссия может начать официальное расследование в начале следующего года.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.