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Опубликовано 20 декабря 2024, 09:31
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Евросоюз потребовал от Apple открыть iOS

Компания сопротивляется
Европейская комиссия требует от Apple открыть систему iOS, чтобы «обеспечить лучшую совместимость с устройствами сторонних производителей», такими как смарт-часы и гарнитуры. Регуляторы утверждают, что Apple должна предоставить сторонним разработчикам более четкий доступ к функциям iPhone и улучшить процесс рассмотрения отклоненных запросов.
Евросоюз потребовал от Apple открыть iOS

© Apple

Apple ответила отказом, заявив, что Закон ЕС о цифровых рынках (DMA) угрожает конфиденциальности пользователей. Компания выделила *Meta, заявив, что она сделала больше запросов на доступ к секретным технологиям Apple, чем любая другая компания.*Meta, производящая гарнитуры *Quest и «умные» очки, обвинила Apple в антиконкурентных действиях и сопротивлении взаимодействию.

DMA требует, чтобы Apple делилась ключевыми технологиями, такими как голосовые команды Siri и платежные системы, с другими разработчиками. Apple утверждает, что это вынуждает ее делиться инновациями, в то время как конкуренты, такие как *Meta, с противоречиями в отношении конфиденциальности, получают несправедливые преимущества.

Европейская комиссия может начать официальное расследование в начале следующего года.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

Источник:Yahoo
Автор:Максим Многословный
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