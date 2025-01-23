Exynos в сделку не входил: все Samsung Galaxy S25 получили Snapdragon 8 Elite

Прецедент интересный

Все Samsung Galaxy S25 получили Snapdragon 8 Elite. На мероприятии Unpacked Samsung были представлены новые смартфоны Galaxy S25. Интересно, что все они оснащены собственной версией Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Компания утверждает, что это самый быстрый в мире мобильный чип, и, что самое интересное, он используется во всех версиях Galaxy S25, от стандартной до моделей Plus и Ultra. Это всего лишь второй случай использования одного чипсета в глобальном масштабе для серии Galaxy S, поскольку Северная Америка обычно получает чип Qualcomm, а в других регионах используется Exynos от самой Samsung.