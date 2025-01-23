Exynos в сделку не входил: все Samsung Galaxy S25 получили Snapdragon 8 Elite

Опубликовано 23 января 2025, 16:441 мин.
Exynos в сделку не входил: все Samsung Galaxy S25 получили Snapdragon 8 EliteПрецедент интересный
Все Samsung Galaxy S25 получили Snapdragon 8 Elite. На мероприятии Unpacked Samsung были представлены новые смартфоны Galaxy S25. Интересно, что все они оснащены собственной версией Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Компания утверждает, что это самый быстрый в мире мобильный чип, и, что самое интересное, он используется во всех версиях Galaxy S25, от стандартной до моделей Plus и Ultra. Это всего лишь второй случай использования одного чипсета в глобальном масштабе для серии Galaxy S, поскольку Северная Америка обычно получает чип Qualcomm, а в других регионах используется Exynos от самой Samsung.
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Snapdragon 8 Elite включает процессор Qualcomm Oryon второго поколения, графический процессор Adreno и Hexagon NPU для задач искусственного интеллекта. Он также поддерживает 5G благодаря модему Snapdragon X80, есть и поддержка Wi-Fi 7. Чип позволяет обмениваться сообщениями через спутник.
Специально разработанный чип также улучшает съемку видео в условиях низкой освещенности, даже при разрешении 8K.