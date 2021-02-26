Facebook начала убеждать пользователей iPhone включить слежку за ними

Facebook использует множество данных, чтобы персонализировать рекламу. Это и местоположение, и интересы, и деятельность людей. В прошлом году Apple представила новый инструмент конфиденциальности, благодаря которому пользователи могут запретить сбор всех этих данных приложениями. Facebook, конечно, эта ситуация удручает, и компания пытается придумать способы заставить людей разрешить слежку за ними.