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Сегодня в 14:43
Facebook начала убеждать пользователей iPhone включить слежку за ними
Чтобы помочь малому бизнесу
Facebook использует множество данных, чтобы персонализировать рекламу. Это и местоположение, и интересы, и деятельность людей. В прошлом году Apple представила новый инструмент конфиденциальности, благодаря которому пользователи могут запретить сбор всех этих данных приложениями. Facebook, конечно, эта ситуация удручает, и компания пытается придумать способы заставить людей разрешить слежку за ними.
Facebook запустила новую рекламную кампанию, которая продвигает идею помощи малому бизнесу. Компания в четверг выпустила новый ролик под названием «Good ideas deserve to be found» («Хорошие идеи заслуживают быть найденными»). Видео получило больше дизлайков, чем лайков, а комментарии к нему отключены.
Ролик призывает людей позволить компаниям персонализировать рекламу, чтобы пользователям было легче найти «хорошие идеи» и помочь малому бизнесу.