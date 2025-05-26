Fairphone 4 не получит Android 14 и перейдёт сразу на Android 15

В сообщении на форуме компания объяснила, что из-за ограниченных ресурсов и небольшого штата разработчиков решила сосредоточиться на более крупном обновлении Android 15. Последняя версия ОС, установленная на Fairphone 4, — Android 13, вышедшая в 2023 году. Обновление до Android 14, которое ожидалось в первой половине 2025 года, теперь отменено.

Также пока неясно, когда и получит ли Android 15 модель Fairphone 5, которая продаётся по цене около 499 евро.

Несмотря на задержки с крупными обновлениями, Fairphone 4 продолжает получать важные обновления безопасности каждые два месяца. Поддержка устройства официально будет длиться до 2026 года, а компания рассматривает возможность продлить её ещё на два года.