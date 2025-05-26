Fairphone 4 не получит Android 14 и перейдёт сразу на Android 15

Опубликовано 26 мая 2025, 14:221 мин.
Fairphone 4 не получит Android 14 и перейдёт сразу на Android 15Перепрыгнет релиз
Fairphone сообщила, что не будет обновлять смартфон Fairphone 4 до Android 14, как планировалось ранее. Вместо этого телефон сразу получит обновление до Android 15, но когда именно — пока неизвестно.
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В сообщении на форуме компания объяснила, что из-за ограниченных ресурсов и небольшого штата разработчиков решила сосредоточиться на более крупном обновлении Android 15. Последняя версия ОС, установленная на Fairphone 4, — Android 13, вышедшая в 2023 году. Обновление до Android 14, которое ожидалось в первой половине 2025 года, теперь отменено.
Также пока неясно, когда и получит ли Android 15 модель Fairphone 5, которая продаётся по цене около 499 евро.
Несмотря на задержки с крупными обновлениями, Fairphone 4 продолжает получать важные обновления безопасности каждые два месяца. Поддержка устройства официально будет длиться до 2026 года, а компания рассматривает возможность продлить её ещё на два года.