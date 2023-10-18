Фанатов Meizu 20 подразнили новым анонсом

Этот анонс последовал за выпуском в марте Meizu 20, который оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, 6,55-дюймовым экраном с разрешением 2400x1080, а также поддержкой частоты обновления 144 Гц.

Телефон оснащен аккумулятором емкостью 4700 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку Super mCharge мощностью 67 Вт. Он также обладает пыле- и влагозащищенностью по стандарту IP54 и имеет подэкранный датчик отпечатков пальцев.

Что касается камер, то Meizu 20 в стандартной версии оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, широкоугольным объективом, 16-мегапиксельным сверхширокоугольным/макрообъективом, 5-мегапиксельным датчиком глубины и 32-мегапиксельной фронтальной камерой.

Хотя тизер намекает на «классический дизайн» Meizu 20, дальнейшие подробности о новом устройстве пока не раскрываются.