Фанатов Meizu 20 подразнили новым анонсом«Классический дизайн»
Meizu готовит анонс для фанатов Meizu 20. Компания опубликовала в социальных сетях тизер с надписью «классический дизайн Meizu 20, совершенно новая презентация, увидимся завтра».
Этот анонс последовал за выпуском в марте Meizu 20, который оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, 6,55-дюймовым экраном с разрешением 2400x1080, а также поддержкой частоты обновления 144 Гц.
Телефон оснащен аккумулятором емкостью 4700 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку Super mCharge мощностью 67 Вт. Он также обладает пыле- и влагозащищенностью по стандарту IP54 и имеет подэкранный датчик отпечатков пальцев.
Что касается камер, то Meizu 20 в стандартной версии оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, широкоугольным объективом, 16-мегапиксельным сверхширокоугольным/макрообъективом, 5-мегапиксельным датчиком глубины и 32-мегапиксельной фронтальной камерой.
Хотя тизер намекает на «классический дизайн» Meizu 20, дальнейшие подробности о новом устройстве пока не раскрываются.