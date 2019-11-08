Фанаты Apple нашли несправедливость в экспертной оценке камеры iPhone

Смартфон набрал 117 баллов и занял третье место в рейтинге после Huawei Mate 30 Pro и Xiaomi Mi CC9 Pro.

Сообщается, пользователи возмутились тому, что эксперты DxOMark тестировали запись видео на iPhone 11 Pro Max только в режиме 1080р при 30 кадрах в секунду. По их мнению, это не отражает реальные возможности камеры аппарата, а значит оценка вышла не совсем честной. Однако данный режим является режимом по умолчанию для смартфона.

Впрочем позже специалисты DxOMark признали, что необходимо тестировать возможности камеры смартфонов на максимальных настройках видео.