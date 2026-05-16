Фанаты раскритиковали встроенную ИИ-ретушь снимков на смартфонах Sony Xperia 1 VIII

Опубликовано 16 мая 2026, 16:061 мин.
Фанаты раскритиковали встроенную ИИ-ретушь снимков на смартфонах Sony Xperia 1 VIIIВызвала «недоумение»
Sony известна своими профессиональными камерами. Но когда официальный аккаунт Xperia опубликовал сравнение работы ИИ-ретуши Xperia 1 VIII, «в маршрутке начался сущий кошмар».
© Sony
Судя по трём примерам, ИИ слишком сильно осветляет снимки, из-за чего пропадают детали. На другом фото ИИ, наоборот, затемняет тени — так, пропала текстура деревянного пола. На снимке с едой алгоритм почему-то убрал насыщенность красных и зелёных оттенков.
Кроме того, ИИ добавляет тёплый желто-оранжевый оттенок, будто на фото наложили фильтр из соцсетей. Оригинальные кадры выглядят в разы лучше.
Проблема ещё в том, что Xperia 1 VIII позиционируется как «смартфон, который снимает как настоящий фотоаппарат». И они в целом правы, но всю «малину» портит ИИ.