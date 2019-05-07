ФАС запретит операторам ограничивать пользователей двухсимочных iPhone

Федеральная антимонопольная служба против ограничения для технологии eSIM. Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на пресс-службу начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой.

С предложением ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM выступил глава «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) Сергей Эмдин.

Елена Заева пояснила: «ФАС активно участвует в обсуждении применения eSIM в России. Необходимо оценить все особенности этой технологии. Ограничивать количество участников рынка ФАС не намерена — это противоречило бы интересам конкуренции».

eSim представляют собой модуль, встроенный в мобильное устройство, такое как смартфон, планшет или смарт-часы. С ним можно переходить от оператора к оператору без покупки физической SIM-карты, просто через приложение или с помощью предоставленного оператором QR-кода.

Чуть больше недели назад первый российский оператор начал работу с технологией eSim. Им стал Tele2. Чтобы воспользоваться eSim у оператора Tele2, абонентам всё же придётся купить физическую SIM-карту оператора в салоне связи. Это требует российское законодательство. Однако теперь российские пользователи могут начать пользоваться вторыми SIM-картами на iPhone, а также смарт-часами и планшетами со встроенными eSim.