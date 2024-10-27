ФБР обвинило китайских хакеров в попытке взлома телефона Трампа

Опубликовано 27 октября 2024, 11:151 мин.
ФБР обвинило китайских хакеров в попытке взлома телефона ТрампаВ рамках шпионской операции
Китайские хакеры нацелились на мобильные телефоны кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, его партнера по кампании Дж. Д. Вэнса и лиц, связанных с кампанией кандидата от демократов Камалы Харрис, пишут СМИ со ссылкой на источники в ФБР.
Агенство в свою очередь подчеркнуло, что различные государственные учреждения США работают совместно над укреплением «кибербезопасности в коммерческом коммуникационном секторе».
Должностные лица американской разведки полагают, что китайцы сосредоточены на множестве политических целей, потенциально собирая информацию, которая может повлиять на «ключевые вопросы», включая «отношения США с Тайванем».
Посольство Китая в Вашингтоне опровергло любое вмешательство в выборы в США.