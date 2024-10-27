ФБР обвинило китайских хакеров в попытке взлома телефона Трампа

Агенство в свою очередь подчеркнуло, что различные государственные учреждения США работают совместно над укреплением «кибербезопасности в коммерческом коммуникационном секторе».

Должностные лица американской разведки полагают, что китайцы сосредоточены на множестве политических целей, потенциально собирая информацию, которая может повлиять на «ключевые вопросы», включая «отношения США с Тайванем».

Посольство Китая в Вашингтоне опровергло любое вмешательство в выборы в США.