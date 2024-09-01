Федеральный регулятор США стал источником утечки настоящего фото Galaxy S24 FE

Судя по фото, дизайн Galaxy S24 FE похож на Galaxy S24 и S24+, но масштаб снимка не передаёт реальный размер устройства. По более ранним утечкам характеристик известно, что Galaxy S24 FE получит плоскую алюминиевую рамку, закалённое стекло Corning Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади. Варианты цветов будут включать синий, графитовый, мятный, серебристый и жёлтый.

Большинство технических характеристик Galaxy S24 FE будут аналогичны Galaxy S24 и S24+, включая чипсет Exynos 2400.

Как отмечает портал SamMobile, учитывая, что источник утечки FCC, ситуация необычная: обычно в американских версиях смартфонов Samsung используется чип Snapdragon, но сейчас заявлен Exynos собственной разработки южнокорейского вендора.