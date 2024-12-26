Телефоны
Опубликовано 26 декабря 2024, 08:15
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Фейковые Push-уведомления чуть не свели с ума человека

В попытке снизить зависимость от телефона
Один из пользователей X (бывший Twitter) попытался ограничить использование телефона, «приучив» себя к частым уведомлениям. План был прост: отправлять случайные фальшивые push-уведомления с помощью приложения, чтобы реальные оповещения казались ему менее важными и он перестал зависеть от смартфона. Однако… эксперимент дал обратный эффект.
Фейковые Push-уведомления чуть не свели с ума человека
© Ferra

Вместо того чтобы уменьшить зависимость от телефона, он стал проверять устройство еще чаще. Он также сообщил, что чувствуют себя «безумным все время».

Идея заключалась в том, чтобы убедить мозг, что уведомления не требуют немедленного внимания, но, похоже, постоянный приток фальшивых оповещений только усилил его беспокойство и навязчивую проверку телефона.

Помните, иногда для сокращения использования телефона может потребоваться более прямой подход, например, полное отключение уведомлений.

Источник:Twitter
Автор:Максим Многословный
Теги:
#уведомления
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#фейк