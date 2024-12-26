Фейковые Push-уведомления чуть не свели с ума человека

Опубликовано 26 декабря 2024, 08:151 мин.
Фейковые Push-уведомления чуть не свели с ума человекаВ попытке снизить зависимость от телефона
Один из пользователей X (бывший Twitter) попытался ограничить использование телефона, «приучив» себя к частым уведомлениям. План был прост: отправлять случайные фальшивые push-уведомления с помощью приложения, чтобы реальные оповещения казались ему менее важными и он перестал зависеть от смартфона. Однако… эксперимент дал обратный эффект.
Вместо того чтобы уменьшить зависимость от телефона, он стал проверять устройство еще чаще. Он также сообщил, что чувствуют себя «безумным все время».
Идея заключалась в том, чтобы убедить мозг, что уведомления не требуют немедленного внимания, но, похоже, постоянный приток фальшивых оповещений только усилил его беспокойство и навязчивую проверку телефона.
Помните, иногда для сокращения использования телефона может потребоваться более прямой подход, например, полное отключение уведомлений.