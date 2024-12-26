Фейковые Push-уведомления чуть не свели с ума человека

Вместо того чтобы уменьшить зависимость от телефона, он стал проверять устройство еще чаще. Он также сообщил, что чувствуют себя «безумным все время».

Идея заключалась в том, чтобы убедить мозг, что уведомления не требуют немедленного внимания, но, похоже, постоянный приток фальшивых оповещений только усилил его беспокойство и навязчивую проверку телефона.

Помните, иногда для сокращения использования телефона может потребоваться более прямой подход, например, полное отключение уведомлений.