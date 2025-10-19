Final выпустила удобные для сна беспроводные наушники ZE300

Опубликовано 19 октября 2025, 21:301 мин.
Final выпустила удобные для сна беспроводные наушники ZE300Лёгкие беспроводные наушники
Final выпустила новые беспроводные наушники ZE300. Эти компактные TWS-гарнитуры подходят для прослушивания музыки, просмотра видео и даже сна, уверяет компания.
© Final
Каждый наушник весит всего 4 грамма и использует ультракомпактный дизайн. Так, ZE300 на 20% меньше предыдущей модели. Внутренний механизм переработан для улучшения качества звука и комфорта.
Наушники используют алгоритм, который балансирует шумоподавление и качество звука, а режим Ambient позволяет слышать окружающие звуки.
Специальная технология распределяет давление, снижая нагрузку на барабанную перепонку и динамики, — это, мол, делает ZE300 удобными даже во время сна. Есть сенсорное управление, функция Touch Disable блокирует случайные касания.
Корпус и наушники имеют порошковое покрытие, устойчивое к отпечаткам, и выпускаются в трёх цветах: Sky Gray, Greige и Black.
Цена ZE300 — 5 980 иен (около $40).