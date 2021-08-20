Финансовый специалист призвал покупать новые iPhone ради поддержки Apple

Финансовый специалист Пол Лэйн (Paul Lane) попытался убедить людей тратить заработанные честным трудом деньги на поддержку Apple. Он рассказал, что у него есть акции компании и посоветовал всем владельцам ценных бумаг ещё и покупать последние гаджеты Apple.

В целом, Пол считает, что каждый должен покупать последние iPhone, Apple Watch, iPad, MacBook и т.д. А также не экономить на Apple Care+ и быть подписанным на Apple One.

«В качестве бонуса мы с женой получаем возможность владеть новейшими продуктами Apple и пользоваться ими. Кроме того, демонстрируя наши новые приобретения друзьям и коллегам, мы, вероятно, помогли Apple увеличить продажи», — сказал инвестор.