Фирменная операционная система Huawei для смартфонов оказалась быстрее и энергоэффективнее Android

Новую систему сравнивали с EMUI 11 на базе Android. HarmonyOS 2.0 протестировал китайский инсайдер Digital Chat Station. Он утверждает, что производительность Huawei Mate X2 была улучшена после обновления на фирменную ОС. Инсайдер отметил, что улучшилась общая плавность работы. Кроме того, снизилось энергопотребление устройства.

Что касается скорости открытия приложений и переключения между ними, то и на HarmonyOS 2.0, и на Android она одинакова. Инсайдер добавил, что в будущем приложений, адаптированных под систему Huawei, станет больше.

Ранее Huawei завила, что HarmonyOS не является заменой Android. Это операционная система эпохи Интернета Всего.