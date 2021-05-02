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Фирменная операционная система Huawei для смартфонов оказалась быстрее и энергоэффективнее Android
По крайней мере на Huawei Mate X2
Недавно началось публичное тестирование фирменной операционной системы Huawei HarmonyOS 2.0. ОС протестировали на Huawei Mate X2, и оказалось, что она быстрее и энергоэффективнее Android.
Новую систему сравнивали с EMUI 11 на базе Android. HarmonyOS 2.0 протестировал китайский инсайдер Digital Chat Station. Он утверждает, что производительность Huawei Mate X2 была улучшена после обновления на фирменную ОС. Инсайдер отметил, что улучшилась общая плавность работы. Кроме того, снизилось энергопотребление устройства.
Что касается скорости открытия приложений и переключения между ними, то и на HarmonyOS 2.0, и на Android она одинакова. Инсайдер добавил, что в будущем приложений, адаптированных под систему Huawei, станет больше.
Ранее Huawei завила, что HarmonyOS не является заменой Android. Это операционная система эпохи Интернета Всего.