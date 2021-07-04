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Фирменная система Huawei для смартфонов обошла iOS по плавности работы

Даже в бете
Бенчмарк Master Lu представил новую редакцию рейтинга с самой плавной работой интерфейса. У него новый лидер.
Фирменная система Huawei для смартфонов обошла iOS по плавности работы

Это смартфон Huawei Mate 40 Pro 4G, работающий под управлением фирменной операционки HarmonyOS 2.0. Компания начала её активную разработку после того, как власти США внесли её в санкционный список.

Huawei Mate 40 Pro 4G получил 182,68 балла и занял первое место. На втором месте расположился ещё один смартфон с HarmonyOS 2.0 — модель Mate40E 4G (181,03 балла). Третье место отдали Honor 50 Pro с Android и оболочкой Magic UI.

Фирменная система Huawei для смартфонов обошла iOS по плавности работы

Помимо рейтинга команда бенчмарка представила результаты сравнительного теста HarmonyOS 2.0 и iOS 14.4.2. На обеих операционных системах запускали 22 популярных приложения, которые затем выводили в фоновый режим и запускали повторно. Фирменная система Huawei оказалась лучше в этом.

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