Фирменная система Huawei для смартфонов обошла iOS по плавности работы

Это смартфон Huawei Mate 40 Pro 4G, работающий под управлением фирменной операционки HarmonyOS 2.0. Компания начала её активную разработку после того, как власти США внесли её в санкционный список.

Huawei Mate 40 Pro 4G получил 182,68 балла и занял первое место. На втором месте расположился ещё один смартфон с HarmonyOS 2.0 — модель Mate40E 4G (181,03 балла). Третье место отдали Honor 50 Pro с Android и оболочкой Magic UI.