Фирменная система Huawei для смартфонов обошла iOS по плавности работы

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Сегодня в 17:05
Фирменная система Huawei для смартфонов обошла iOS по плавности работыДаже в бете
Бенчмарк Master Lu представил новую редакцию рейтинга с самой плавной работой интерфейса. У него новый лидер.
Это смартфон Huawei Mate 40 Pro 4G, работающий под управлением фирменной операционки HarmonyOS 2.0. Компания начала её активную разработку после того, как власти США внесли её в санкционный список.
Huawei Mate 40 Pro 4G получил 182,68 балла и занял первое место. На втором месте расположился ещё один смартфон с HarmonyOS 2.0 — модель Mate40E 4G (181,03 балла). Третье место отдали Honor 50 Pro с Android и оболочкой Magic UI.
Помимо рейтинга команда бенчмарка представила результаты сравнительного теста HarmonyOS 2.0 и iOS 14.4.2. На обеих операционных системах запускали 22 популярных приложения, которые затем выводили в фоновый режим и запускали повторно. Фирменная система Huawei оказалась лучше в этом.