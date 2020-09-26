Фирменная система Huawei HarmonyOS станет доступна пользователям смартфонов в январе-феврале 2021 года

Об этом в переводе с китайского источника пишет iXBT. Отмечается, что HarmonyOS смогут опробовать владельцы не всех смартфонов, но конкретные модели не называются.

В начале 2021 году будет выпущена бета-версия HarmonyOS, но её уже можно будет установить и тестировать. Финальная версия операционной системы выйдет позже — когда будут устранены ошибки, обнаруженные во время публичного тестирования.

Представитель Huawei также рассказал, что с технической точки зрения HarmonyOS уже два года доступна для использования в смартфонах. Но пока компания не создала для неё полноценную экосистему.