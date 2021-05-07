Фирменная система Huawei может появиться на смартфонах других производителей

Источник не называет конкретных производителей. Вероятнее всего, это китайские компании, чьи смартфона ориентированы на внутренний рынок. Крупным мировым игрокам, для которых важны сервисы Google, скорее всего, Android намного интереснее.

Для потенциальных партнёров Huawei уже начали адаптировать HarmonyOS под процессоры Snapdragon. Дело в том, что сейчас операционка Huawei совместима только с фирменными же процессорами Kirin.

Напомним, ранее представители китайской компании заявили, что её ОС не является заменой Android или iOS. Это операционная система для Интернета Вещей.