Фирменная система Huawei определит поддельные зарядные устройства

Телефоны
Сегодня в 12:38
Фирменная система Huawei определит поддельные зарядные устройстваТакие заряжают смартфон слишком медленно
Недавно Huawei представила собственную операционную систему для смартфонов — HarmonyOS. Сейчас стало известно об интересной функции в ней.
Фунция показывает на экране уведомление о том, что зарядка идёт слишком медленно. Телефон даже объясняет, почему это происходит: «это зарядное устройство не прошло проверку протокола быстрой зарядки. Быстрая зарядка невозможна».
Топ-менеджер Huawei Брюс Ли пояснил, что появление этого сообщения указывает на то, что зарядное устройство является поддельным. Дело в том, что HarmonyOS поставляется с функцией интеллектуальной идентификации зарядного устройства. Новая функция позволит обеспечить безопасность пользователя.
Поддельные зарядные устройства могут усложнить жизнь. Если с оригинальным или сертифицированным устройством зарядка смартфона занимает всего 45 минут, то с поддельным — может потребовать до двух часов.