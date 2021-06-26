Фирменная система Huawei определит поддельные зарядные устройства

Фунция показывает на экране уведомление о том, что зарядка идёт слишком медленно. Телефон даже объясняет, почему это происходит: «это зарядное устройство не прошло проверку протокола быстрой зарядки. Быстрая зарядка невозможна».

Топ-менеджер Huawei Брюс Ли пояснил, что появление этого сообщения указывает на то, что зарядное устройство является поддельным. Дело в том, что HarmonyOS поставляется с функцией интеллектуальной идентификации зарядного устройства. Новая функция позволит обеспечить безопасность пользователя.

Поддельные зарядные устройства могут усложнить жизнь. Если с оригинальным или сертифицированным устройством зарядка смартфона занимает всего 45 минут, то с поддельным — может потребовать до двух часов.