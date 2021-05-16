Фирменная система Huawei «засветилась» на смартфоне среднего уровня

Напомним, недавно началось закрытое бета-тестирование HarmonyOS на этой модели, а ещё на nova 6, nova 6 5G, nova 7 5G, nova 8 и nova 8 Pro.

По фото видно, что HarmonyOS внешне очень похожа на прошивку EMUI. У системы, конечно, нет предустановленных сервисов Google — вместо них фирменные сервисы Huawei (HMS).