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Сегодня в 13:58
Фирменная система Huawei «засветилась» на смартфоне среднего уровня
На Huawei nova 7 Pro 5G
В китайской соцсети Weibo опубликовали фото работающего смартфона среднего уровня Huawei nova 7 Pro 5G с операционной системой HarmonyOS 2.0 вместо EMUI на Android.
Напомним, недавно началось закрытое бета-тестирование HarmonyOS на этой модели, а ещё на nova 6, nova 6 5G, nova 7 5G, nova 8 и nova 8 Pro.
По фото видно, что HarmonyOS внешне очень похожа на прошивку EMUI. У системы, конечно, нет предустановленных сервисов Google — вместо них фирменные сервисы Huawei (HMS).
Напомним, что релиз финальной сборки HarmonyOS 2.0 намечен на июнь, но это касается лишь флагманских моделей. На такие смартфоны, как Huawei nova 7 Pro 5G операционка официально придёт чуть позже.