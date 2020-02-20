Фирменный антивирус Windows придёт на смартфоны

Мобильное программное обеспечение Microsoft будет обеспечивать защиту от вирусов. Скорее всего, мобильный Defender будет отличаться от десктопной версии. Особенно на iOS. Ведь платформа Apple не позволяет проводить сканирование угроз на iPhone или iPad.

The Verge пишет, что одной из основных целей Defender для iOS и Android будет защита от фишинговых атак, чтобы сотрудники различных компаний не могли непреднамеренно раскрывать важную корпоративную информацию. Скорее всего, мобильный Defender будет доступен только корпоративным клиентам.