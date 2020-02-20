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Фирменный антивирус Windows придёт на смартфоны
Точнее его аналог
Издание The Verge сообщило, что Microsoft планирует выпустить специальную мобильную версию Windows Defender для Android и iOS позднее в этом году. Таким образом фирменный антивирус Windows придёт на смартфоны.
Мобильное программное обеспечение Microsoft будет обеспечивать защиту от вирусов. Скорее всего, мобильный Defender будет отличаться от десктопной версии. Особенно на iOS. Ведь платформа Apple не позволяет проводить сканирование угроз на iPhone или iPad.
The Verge пишет, что одной из основных целей Defender для iOS и Android будет защита от фишинговых атак, чтобы сотрудники различных компаний не могли непреднамеренно раскрывать важную корпоративную информацию. Скорее всего, мобильный Defender будет доступен только корпоративным клиентам.