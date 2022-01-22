Фирменный смартфонный процессор Samsung обошёл Snapdragon 8 Gen 1 по графике

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Фирменный смартфонный процессор Samsung обошёл Snapdragon 8 Gen 1 по графикеЭтого мы и ждали
Недавно была официально представлена платформа для смартфонов Exynos 2200 с новым графическим процессором Xclipse 920. Этот GPU базируется на архитектуре RDNA2 от AMD. Xclipse 920 теперь сравнили с графическим процессором Snapdragon 8 Gen 1 в последнем тесте OpenCL.
Устройство, протестированное Exynos 2200 было девайсом от Samsung с номером модели SM-S908B. Что касается процессора Snapdragon 8 Gen 1, то он был установлен в Motorola XT2201-2.
Тестирование показало, что графический процессор на базе архитектуры AMD RDNA2 без особых усилий превосходит Snapdragon 8 Gen 1. Тест OpenCL также продемонстрировал, что графический процессор Xclipse 920 имеет 4 ГБ памяти. Данные бенчмарки удивили показателями частоты Xclipse 920 — 555 МГц. Слишком низко.
Конечно, стоит дождаться ещё тестов процессора Exynos 2200, чтобы делать окончательные выводы.
Источник: Wccftech