Фирменный смартфонный процессор Samsung обошёл Snapdragon 8 Gen 1 по графике

Устройство, протестированное Exynos 2200 было девайсом от Samsung с номером модели SM-S908B. Что касается процессора Snapdragon 8 Gen 1, то он был установлен в Motorola XT2201-2.

Тестирование показало, что графический процессор на базе архитектуры AMD RDNA2 без особых усилий превосходит Snapdragon 8 Gen 1. Тест OpenCL также продемонстрировал, что графический процессор Xclipse 920 имеет 4 ГБ памяти. Данные бенчмарки удивили показателями частоты Xclipse 920 — 555 МГц. Слишком низко.

Конечно, стоит дождаться ещё тестов процессора Exynos 2200, чтобы делать окончательные выводы.