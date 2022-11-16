Физик объяснил опасность воткнутого "просто так" зарядника в розетку

Назаренко рекомендует использовать для ночной зарядки розетки, удаленные от кровати хотя бы на 120 сантиметров.

Он также рассказал о всеобщем заблуждении, которое касается самопроизвольного возгорания зарядки, оставленной в розетке. “Статистически это почти легенда: подавляющее большинство зарядных устройств имеют встроенную защиту от таких чрезвычайных происшествий”, — сообщил он. Однако стоит заменить адаптер, если в розетке он слишком сильно нагревается.