Флагман Honor 50 с Google-сервисами пришёл в Россию: достоин ли он покупки

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Флагман Honor 50 с Google-сервисами пришёл в Россию: достоин ли он покупкиОценивает эксперт
Издание Onliner протестировало работу обновлённого смартфона Honor. На прилавках аппарат появится буквально через пару дней.
Автор материала в течение недели пользовался новым Honor 50. В результате специалист выделил несколько самых важных особенностей устройства.
- Тонкий и лёгкий телефон без стереодинамиков. Доступен смартфон будет в трёх цветах: чёрном, тёмно-зелёном (глянцевый корпус), светло-фиолетовом (матовый корпус). Есть также возможность пользоваться сразу двумя симками. Помимо стереодинамиков, здесь нет 3,5 мм разъёма для наушников. А вот работу сканера специалист оценил высоко: он гораздо быстрее, чем в устройствах среднего класса. А если сравнивать с аппаратами стоимостью $1000 (72 тысячи рублей) и больше, то откликается сканер медленнее. Смартфон имеет тонкий корпус, но при этом закругленные края, что не совсем удобно.
- Яркий и контрастный экран с одним недостатком. Частоту обновления здесь можно настраивать: доступны варианты с 60 Гц, 120 Гц и динамическим отображением. При этом даже при установке 120 Гц время работы устройства вполне приемлемое. Что касается недостатка, то это инвертирование цветов: под любым наклоном изображение кажется то зеленоватым, то желтоватым.
- Отличная производительность. Базируется смартфон на процессоре Snapdragon 778G. Объём оперативной памяти - 8 ГБ, встроенной - 128 либо 256 ГБ. К сожалению, слота для дополнительной карты памяти здесь нет, однако присутствует поддержка 5G. В целом аппарат довольно мощный и нагревается при нагрузке несильно. Из игр на нём даже Genshin Impact получится запустить на высоких настройках. Операционная система здесь Android 11, оболочка - Magic UI 4.2. Но есть некоторые особенности интерфейса: к примеру, максимально неудобным сделали приложение «Камера», в котором невозможно менять местами кнопки режимов съёмки, а клавиши для переключения объективов расположены внизу посередине. Тем не менее важно, что в устройстве появился официальный магазин приложений - Play Market.
- День работы без подзарядки. Аккумулятор ёмкостью 4300 мА·ч даёт возможность использовать аппарат в течение дня, но если только не слишком увлекаться играми. С 10 процентов до 100 у автора он зарядился за где-то 50 минут.
- Камера. Установлены четыре модуля камеры, два из которых (макродатчик и датчик измерения глубины) работают плохо. Видеоролики можно снимать только в 4К 30 к/с, а переключение с основного объектива на широкоугольный во время съёмки видео нельзя. Фотографии при дневном освещении выглядят неплохо, но вот на вечерних и ночных появляются заметные шумы, В целом снимки вполне стандартного качества: не сравнятся со сделанными на флагманские смартфоны, но для Instagram подойдут.
Ещё из минусов эксперт перечисляет отсутствие влаго- и пылезащиты, функции беспроводной зарядки. В пользу же устройства говорит лёгкий и тонкий корпус, прекрасная производительность, мощная «начинка», быстрый сканер отпечатков.
Смартфон оценён в 1399 белорусских рублей - это примерно 40 тысяч российских рублей по актуальному курсу. Точная цена в РФ станет известна 5 ноября.
Источник: Onliner