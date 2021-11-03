Флагман Honor 50 с Google-сервисами пришёл в Россию: достоин ли он покупки

День работы без подзарядки. Аккумулятор ёмкостью 4300 мА·ч даёт возможность использовать аппарат в течение дня, но если только не слишком увлекаться играми. С 10 процентов до 100 у автора он зарядился за где-то 50 минут.

Камера. Установлены четыре модуля камеры, два из которых (макродатчик и датчик измерения глубины) работают плохо. Видеоролики можно снимать только в 4К 30 к/с, а переключение с основного объектива на широкоугольный во время съёмки видео нельзя. Фотографии при дневном освещении выглядят неплохо, но вот на вечерних и ночных появляются заметные шумы, В целом снимки вполне стандартного качества: не сравнятся со сделанными на флагманские смартфоны, но для Instagram подойдут.

Ещё из минусов эксперт перечисляет отсутствие влаго- и пылезащиты, функции беспроводной зарядки. В пользу же устройства говорит лёгкий и тонкий корпус, прекрасная производительность, мощная «начинка», быстрый сканер отпечатков.

Смартфон оценён в 1399 белорусских рублей - это примерно 40 тысяч российских рублей по актуальному курсу. Точная цена в РФ станет известна 5 ноября.