Флагман Honor Magic 9 Pro Max оснастят двумя 200 Мп-камерами

Опубликовано 21 апреля 2026, 20:111 мин.
Флагман Honor Magic 9 Pro Max оснастят двумя 200 Мп-камерамиИнформации о дате выхода пока нет
Появились подробности о будущем смартфоне Honor Magic 9 Pro Max, что заменит ожидаемую ранее версию Ultra. Инсайдеры сообщают, что новинка получит серьёзные улучшения в камерах.
Главной фишкой может стать система из двух камер по 200 мегапикселей — основной и перископической. Также ожидается улучшенная стабилизация изображения. Особое внимание, мол, уделяется именно видеосъёмке.
Кроме того, Honor будет использовать технологии ARRI, которая известна своими профессиональными решениями для кино.
Официальной информации о дате выхода пока нет, но скорее всего это произойдет в этом году.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
