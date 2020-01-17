Флагман Honor обогнал iPhone 11 Pro в рейтинге камер

Honor V30 Pro оснащён 6,57-дюймовым экраном, процессором Kirin 990 и 8 ГБ оперативной памяти. Основная камера устройства имеет три датчика, один из которых 40-мегапиксельный.

В целом, аппарат получил оценку 122 балла. У лидера рейтинга Huawei Mate 30 Pro 5G оценка равна 123 баллам, а у iPhone 11 Pro Max, например, 117 баллам.

Что касается конкретно фотовозможностей смартфона, то они оценены в 133 балла. Основными преимуществами камеры Honor V30 Pro эксперты назвали ночную съёмку, эффект боке и экспозицию. Съёмка видео получила 100 баллов.

Напомним, Honor V30 Pro был оценён в $555 (примерно 34 тысячи рублей).