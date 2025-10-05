Флагман iQOO 15 с мощной камерой сертифицировали

Недавно устройство с номером модели I2501 было замечено в базе данных SIRIM — малайзийского регулятора связи. Видимо, Малайзия станет одной из первых стран, где iQOO 15 поступит в продажу. Ранее смартфон также был замечен в европейском реестре EEC, а в Индии ожидает одобрения от местного агентства BIS.

По примеру прошлогодней iQOO 13, новинка, скорее всего, появится на международных рынках уже к концу ноября.

Согласно официальным данным, смартфон получит 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей 2K 144 Гц, аккумулятор на 7000 мА·ч с проводной и беспроводной зарядкой 100 Вт, и тройную камеру по 50 Мп с перископным зумом. Также устройство оснастят игровым чипом Q3, ультразвуковым сканером отпечатков, двойными динамиками, Android 16 с OriginOS 6 и защитой корпуса IP68/69.