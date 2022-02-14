Флагман Realme оказался одним из худших современных смартфонов по ремонтопригодности

Флагман Realme оказался одним из худших современных смартфонов по ремонтопригодностиЭто выяснил эксперт YouTube-канала PBKreviews
Ведущий канала PBKreviews полностью последовательно разобрал аппарат Realme GT2 Pro и дал оценку его ремонтопригодности. В целом устройство проигрывает другим флагманам по этому пункту.
В процессе разбора эксперт демонстрировал различные внутренние детали смартфона. Например, блок камер, светодиодную вспышку, материнскую плату и т.п.
Для замены экрана, по словам специалиста, нужно будет снять заднюю крышку, открутить винты в нижней части телефона, отсоединить кабели от вспомогательной платы, снять саму эту плату, убрать резиновую подкладку для кабеля экрана. После этого можно будет заменять сам дисплей, только необходимо при этом не забыть о кабеле для считывания отпечатков пальцев, помимо экранного кабеля.
Батарея извлекается здесь при помощи специальных «язычков». При этом интересно, что аккумулятор у Realme двойной: по 2500 мА*ч каждая батарея.
В целом по ремонтопригодности смартфон Realme GT2 Pro получил 4,5 балла из 10 возможных. Это 0,5 балла из 2 за дизайн, 1,5 балла из 2 за простоту нахождения отдельных компонентов, 0,5 балла из 2 за простоту замены экрана, 1 балл из 2 за простоту замены батареи, 1 балл из 2 за простоту замены других деталей.
В то же время OnePlus 10 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra и Google Pixel 6 были оценены по ремонтопригодности в 6 баллов из 10.