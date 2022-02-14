Флагман Realme оказался одним из худших современных смартфонов по ремонтопригодности

Батарея извлекается здесь при помощи специальных «язычков». При этом интересно, что аккумулятор у Realme двойной: по 2500 мА*ч каждая батарея.

В целом по ремонтопригодности смартфон Realme GT2 Pro получил 4,5 балла из 10 возможных. Это 0,5 балла из 2 за дизайн, 1,5 балла из 2 за простоту нахождения отдельных компонентов, 0,5 балла из 2 за простоту замены экрана, 1 балл из 2 за простоту замены батареи, 1 балл из 2 за простоту замены других деталей.

В то же время OnePlus 10 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra и Google Pixel 6 были оценены по ремонтопригодности в 6 баллов из 10.