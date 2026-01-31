Телефоны
Флагман с мощной камерой: что стало известно о Huawei Pura 90 Ultra

Huawei, как пишут СМИ, тестирует новые камеры для своего будущего флагмана — смартфона Pura 90 Ultra. Основное внимание уделяется улучшению перископной телеобъективной камеры.
Согласно данным инсайдеров, для топовой модели рассматриваются три варианта сенсора:

  • 50 Мп с переменным фокусным расстоянием.

  • 200 Мп с фиксированным фокусом.

  • 200 Мп с переменным фокусным расстоянием.

Большинство опрошенных СМИ экспертов склоняются к третьему варианту. Это создаст заметный отрыв от младших моделей серии.

Ключевое преимущество мультифокальной линзы — она работает как несколько камер в одной, обеспечивая высокое качество на разных уровнях зума.

Huawei, как пишут, ещё не приняла окончательное решение по выбору сенсора.