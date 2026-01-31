Флагман с мощной камерой: что стало известно о Huawei Pura 90 Ultra

Опубликовано 31 января 2026, 13:351 мин.
Флагман с мощной камерой: что стало известно о Huawei Pura 90 UltraФотографии будут на совесть. Наверное
Huawei, как пишут СМИ, тестирует новые камеры для своего будущего флагмана — смартфона Pura 90 Ultra. Основное внимание уделяется улучшению перископной телеобъективной камеры.
© Huawei
Согласно данным инсайдеров, для топовой модели рассматриваются три варианта сенсора:
-
50 Мп с переменным фокусным расстоянием.
-
200 Мп с фиксированным фокусом.
-
200 Мп с переменным фокусным расстоянием.
Большинство опрошенных СМИ экспертов склоняются к третьему варианту. Это создаст заметный отрыв от младших моделей серии.
Ключевое преимущество мультифокальной линзы — она работает как несколько камер в одной, обеспечивая высокое качество на разных уровнях зума.
Huawei, как пишут, ещё не приняла окончательное решение по выбору сенсора.