Флагман с мощной камерой: что стало известно о Huawei Pura 90 Ultra

Согласно данным инсайдеров, для топовой модели рассматриваются три варианта сенсора:

50 Мп с переменным фокусным расстоянием.

200 Мп с фиксированным фокусом.

200 Мп с переменным фокусным расстоянием.

Большинство опрошенных СМИ экспертов склоняются к третьему варианту. Это создаст заметный отрыв от младших моделей серии.

Ключевое преимущество мультифокальной линзы — она работает как несколько камер в одной, обеспечивая высокое качество на разных уровнях зума.

Huawei, как пишут, ещё не приняла окончательное решение по выбору сенсора.