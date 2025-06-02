Флагман с мощной камерой Huawei Pura 80 Ultra увидит свет в июне

Согласно утечкам от инсайдера Fixed Focus Digital, Pura 80 Ultra получит 50-мегапиксельный основной сенсор SmartSens SC5A0CS размером 1 дюйм, разработанный собственной Xmage-дивизией Huawei. Этот сенсор поддерживает технологию SuperPixGain HDR 2.0, обеспечивающую улучшенный баланс света и тени в фото и видео. Также ожидаются два перископических объектива по 50 Мп с RYYB-матрицей, повышающей светочувствительность.

Смартфон, вероятно, будет работать на процессоре Kirin 9020 и операционной системе HarmonyOS. Увеличенный модуль камеры, замеченный на «шпионских» фото, намекает на значительные улучшения по сравнению с Pura 70 Ultra. Предзаказы могут открыть сразу после праздников в Китае.