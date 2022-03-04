Флагман Samsung Galaxy S22 уличили в плохой ремонтопригодности

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Флагман Samsung Galaxy S22 уличили в плохой ремонтопригодностиВсего 3 из 10 баллов
Команда iFixit разобрала смартфоны Galaxy S22 и S22 Ultra и поставила оценку ремонтопригодности.
Разборка дала нам представление о том, как Samsung интегрировала стилус S Pen в Galaxy S22 Ultra, а также новую испарительную камеру. Кроме того, стало ясно, что вибромотор внутри Galaxy S22 теперь встроен в нижний динамик, а не в верхний. Специалисты предположили, что Samsung пытается догнать Taptic Engine в iPhone по производительности, но делает это с помощью компонента, который занимает меньше места.
Эксперты пришли к выводу, что, к сожалению, флагманские телефоны Samsung по-прежнему плохо поддаются ремонту. В них много клея и тяжело извлечь батарею.
В результате смартфоны получили 3 из 10 баллов за ремонтопригодность. Для сравнения, прошлогодний iPhone 13 Pro набрал 6 баллов из 10.
Источник: The Verge