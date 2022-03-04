Флагман Samsung Galaxy S22 уличили в плохой ремонтопригодности

Эксперты пришли к выводу, что, к сожалению, флагманские телефоны Samsung по-прежнему плохо поддаются ремонту. В них много клея и тяжело извлечь батарею.

В результате смартфоны получили 3 из 10 баллов за ремонтопригодность. Для сравнения, прошлогодний iPhone 13 Pro набрал 6 баллов из 10.