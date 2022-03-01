Флагман Samsung Galaxy S22 Ultra со стилусом проверили на прочность

Набор тестов был стандартным: Зак начала с царапания экрана и убедился, что тут всё на нормальном среднем уровне. Металлическое покрытие смартфона, конечно, царапается ножом, поэтому стоить быть аккуратнее и носить устройство в чехле.

Стилус Зак тоже проверил. К сожалению, он сломался в руках блогера, когда тот приложил усилие. Нельсон также вскрыл S Pen и посмотрел, из чего тот состоит.