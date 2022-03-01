Флагман Samsung Galaxy S22 Ultra со стилусом проверили на прочность

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Флагман Samsung Galaxy S22 Ultra со стилусом проверили на прочностьЕго и жгли, и гнули
Блогер Зак Нельсон, автор YouTube-канала JerryRigEverything, который славится своими тестами смартфонов на прочность, проверил Samsung Galaxy S22 Ultra — «духовного преемника» Galaxy Note со стилусом.
Набор тестов был стандартным: Зак начала с царапания экрана и убедился, что тут всё на нормальном среднем уровне. Металлическое покрытие смартфона, конечно, царапается ножом, поэтому стоить быть аккуратнее и носить устройство в чехле.
Стилус Зак тоже проверил. К сожалению, он сломался в руках блогера, когда тот приложил усилие. Нельсон также вскрыл S Pen и посмотрел, из чего тот состоит.
По традиции, Зак проверил экран на устойчивость к огню. Понадобилось 20 секунд воздействия огнём, чтобы дисплей начал белеть в этом месте. В конце блогер устроил тест на изгиб. Galaxy S22 Ultra выстоял.
В целом, Зак похвалил новинку и отметил, что она достойно прошла тесты на прочность.
Источник: YouTube